Nowe waluty dostępne od ręki w Tavex

Misją Tavex jest między innymi oferowanie jak najlepszych warunków wymiany walut. W tym celu ciągle poszerzamy swoją ofertę - w tym roku w naszej ofercie pojawił się rial katarski, dirham marokański oraz marka bośniacka.

Potrzeba wymiany rialów katarskich niewątpliwie bierze się z dynamicznego rozwoju warszawskiego lotniska im. Fryderyka Chopina, z którego regularnie możemy odbyć podróż do tego arabskiego kraju. Co równie istotne, port lotniczy w Doha oferuje szeroką gamę destynacji między innymi w krajach azjatyckich, stąd lot przez Katar może być dogodnym wyborem dla wielu podróżnych. Dostępność riala oznacza nie tylko możliwość zakupu waluty przed wyjazdem, ale też korzystnej wymiany na złotówki pozostałych po powrocie banknotów.

Wprowadzenie bośniackiej waluty wiąże się z rosnącą popularnością kierunku bałkańskiego wśród polskich turystów. Co warto tutaj podkreślić, marka bośniacka jest na sztywno powiązana z bułgarską walutą (parytet między walutami to 1:1), która z kolei jest powiązana z walutą euro (kurs wymiany EUR/BGN to 1.9558).

Wymiana marokańskiej waluty jest ważna również głównie w wymiarze czysto turystycznym - zarówno ze strony polskich turystów podróżujących do kraju Casablanki, jak i Marokańczyków goszczących w polskich stronach.

W najbliższym czasie planowane jest również wprowadzenie kolejnych walut, między innymi kazachskiego tenge.

W tym momencie Tavex oferuje korzystne kursy wymiany już 51 walut z całego świata. Aktualne kursy wszystkich z nich są zawsze dostępne na stronie: https://tavex.pl/pl/kantor-warszawa