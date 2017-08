Jak działa nowa usługa - waluta z dostawą do domu?

1) Wejdź na stronę: https://tavex.pl/pl/waluta-z-dostawa-do-domu/

2) Wypełnij formularz - podaj dane do wysyłki, wybierz interesującą walutę

3) Jeśli masz konto w którymś z naszych banków - warto to zaznaczyć, transakcja odbędzie się jeszcze szybciej!

4) Oczekuj na mailowe potwierdzenie transakcji. Niezwłocznie przelej środki na jedno z naszych kont.

5) Koszt wysyłki w 24 godziny to tylko 20 PLN. Limit transakcji to 5.000 PLN.

6) Pakuj gotówkę na wyjazd już następnego dnia!





Doskonale wiemy, że niestety poza Warszawą dostępność mniej popularnych walut jest ograniczona - skazując podróżnych na wymianę na miejscu lub drogie płatności kartowe. Dzięki naszemu rozwiązaniu nie będzie to już konieczne!